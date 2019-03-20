Ukrayna müftüsü din ile siyaseti karıştırdı

“Umma” (Ümmet) Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, Müslüman din adamlarını işgal altındaki Kırım’da işgalciler tarafından inşa edilen Cuma Camii’nin açılışına katılmamaya çağırdı.

Konu ile ilgili Facebook sayfasında açıklamada bulunan İsmagilov, “Tüm müftülere, dini liderlere ve din adamlarına, Kırım’ın Ukrayna olduğunu ve Ukrayna’nın izni olmadan Kırım’ı ziyaret etmenin bir suç ve Ukrayna devlet sınırının ihlali olduğunu hatırlatmak isterim. Hiçbir Müslüman din adamının ziyareti ile İslam ahlâki normlarını (müminlerin gözünde Ukrayna topraklarının işgalini meşrulaştırma) ve Ukrayna devlet yasalarını ihlal etmeyeceğini umuyorum. Biz, caminin açılışı için Kırım’a gelecekleri ve orada yasal şekilde bulunup bulunmadıklarını yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:qha