Ukrayna'nın kararı Putin'i endişelendirmiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmede, “Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin, “Ukrayna’nın aceleci kararlar almasının önlenmesi için Almanya’nın Kiev yönetimini etkilemesini umuyoruz.” yorumu yapıldı.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle dün akşam sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 10:35