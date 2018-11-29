Ukrayna'nın Rusya'ya karşı Montrö kozu

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Amiral İhor Voronchenko, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirtterek, "Montrö antlaşmasında geçen 19. madde gereği, Türkiye'den Boğazları kapatmasını isteyeceğiz, böylece Ruslar uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmenin sonuçlarını görecekler." ifadelerini kullandı.

Voroçenko, Rusya'nın Kerç Boğazı'nı kapatması ve Ukraynalı askerleri tutuklamaları için de uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını arayacaklarını da kaydetti.

Amiral Voroçenko, Ukrayna'nın Rus yayılmacılığına karşı Batıyı koruduğuna dikkat çekerken Rusya'nın hakimiyet alanını Baltık Denizi, Kuzey Kutbu, Orta ve Uzak Doğu'daki hakimiyetini kurmaya ve genişletmeye çalıştığını iddia ediyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın stratejik konumuna dikkat çeken Voroçenko, Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrasında Avrupa-Atlantik dönüşümleriyle, Rusya'nın emperyal emelleri ve otoriter devlet makinelerinin çökmesine yol açacağını öngörüyor.

KERÇ BOĞAZI'NIN GÜNCEL DURUMU

Sovyetler Birliği döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954'te Sovyetlere bağlı Ukrayna'ya verildi. 1991 yılı sonunda Sovyetler'in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya'ya geçti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 15:58