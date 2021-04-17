Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosu gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı.
Avrupa 17.04.2021, 11:13
Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.
Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.
AA
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