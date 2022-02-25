Ukrayna ordusu halka silah dağıtmaya başladı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ukrayna ordusundaki askerlerin, Kiev'deki halka Rusya saldırılarına karşı koymaları için silah dağıtmaya başladığı görüldü.

Kiev'de son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.

Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev'de sığınaklara toplandı.

Zelenskiy, Putin'i görüşme masasına çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı verdi.

Zelenskiy ayrıca, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır. Avrupa hızlı hareket ederse savaşı durdurabilir" açıklaması yaptı.