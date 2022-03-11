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Ukrayna, Rus askeri helikopterini düşürdü

Ukrayna Ordusu, Rus ordusuna ait bir askeri helikopterini düşürdü. Görüntüler kameralara yansıdı.

Avrupa 11.03.2022, 14:41 11.03.2022, 15:19
Ukrayna, Rus askeri helikopterini düşürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 16'ncı gününde devam ediyor. Ukrayna Ordusu, Rus ordusuna ait bir askeri helikopterini düşürdü. 

Hava saldırıları karşısında zorda kalan Ukrayna farklı yollara da baş vuruyor. Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

Çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

#Ukrayna
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