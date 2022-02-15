Ukrayna: 'Rus askerleri sınırdan çekilirse gerilim düşer'

Kuleba, "Bu nedenle, buna duyunca değil, görünce inanacağız. Böyle bir kuralımız var. Askerlerin çekildiğini gördüğümüzde, gerilimin düştüğüne inanacağız." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Başkanı Kuleba, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda desteklediği sözde yönetimleri tanıması durumunda Minsk anlaşmalarından çıkmış olacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Başkanı Dmitro Kuleba, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi paylaştı

Ortaklarıyla ülkesindeki durumla ilgili sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Kuleba, "Bu geniş kapsamlı temaslar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şantajı ve baskısı ile mücadelede ortaklar koalisyonunu oluşturmayı başardığımızı gösteriyor. Ukrayna'da yaşananlar, sadece Ukrayna veya Avrupa'nın, hatta Avrupa Atlantik bölgesinin sorunu değil. Bu, gerçekten dünyanın güvenliği ile ilgilidir." dedi.

Batılı ortakların Ukrayna'ya ek finans destek sağlayacağını dile getiren Kuleba, "Son birkaç gün içinde 2 milyar doların sağlanması konusunda karar alındı." ifadesini kullandı.

AGİT, Ukrayna gündemiyle toplanacak

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacağını dile getiren Kuleba, Rusya'nın bu toplantıda kendi eylemleri ile ilgili açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Kuleba, "Eğer bu olmazsa cuma günü AGİT'in ana organları Daimi Konsey ile Güvenlik İşbirliği Forumu'nun ortak toplantısını talep edeceğim. Burada sadece durum değil, aynı zamanda ortak eylem konusundaki öneriler de istişare edilecek." ifadelerini kullandı.

"Rusya, ayrılıkçıları tanımasıyla Minsk anlaşmalarından çıkmış olacak"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanıması ihtimalini değerlendiren Kuleba, şunları kaydetti:

"Bu konuda, Ukrayna'nın değişmez pozisyonunu hatırlatmak istiyorum. Bu bölgelerin tanınması yönünde bir karar alınırsa, Rusya, tüm sonuçlarıyla birlikte fiilen ve hukuken Minsk anlaşmalarından çıkmış olacak. Bu konuda ortaklarımızı uyardık."

Ukrayna Parlamentosu, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıları tanıma girişimini kınadı

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma yönündeki girişimlerini kınayan bildiriyi kabul etti.

Bildiride, konuyla ilgili olası kararın, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, AGİT, NATO ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nce tanınmaması çağrısında bulunuldu.