Ukrayna: Rus birlikleri saldırı hızını azalttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girdi.

İki ülke heyetleri arasında görüşmelerin başlamasından önce, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Rus işgalcilerin", saldırı hızını azalttığı, ancak bazı bölgelerde halen başarı sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun demoralize olduğu ve ağır kayıplar verdiği vurgulandı.