Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda yoğunlaşıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken "düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı" kaydedildi.

Donetsk yönünde saldırına devam eden Rus ordusunun Rubejnoye, Popasnaya ve Novobahmutovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada Rus ordusunun Mariupol kentini ve Herson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmediği belirtildi.

Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka-2 köyünün hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştığı kaydedildi.

Sabotaj ve keşif grupların dahil olma riskinin arttığı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma hattını tutmaya devam ettiği ve yavaş yavaş Rus birliklerini geri itmeye çalıştığı vurgulandı.