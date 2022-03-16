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Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı

Ukrayna, Rusya'ya ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığını duyurdu.

Avrupa 16.03.2022, 08:34 16.03.2022, 08:42
Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00 civarında Rus savaş gemilerinin Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."

Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

#Ukrayna #rusya
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