Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı
Ukrayna, Rusya'ya ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığını duyurdu.
Avrupa 16.03.2022, 08:34 16.03.2022, 08:42
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00 civarında Rus savaş gemilerinin Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."
Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.
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