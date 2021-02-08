Ukrayna'dan flaş iddia: Rusya engellemeye çalışıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Rusya’nın Kırım Platformu’nu itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti. Kuleba, işgalci devlet Rusya’nın dünya liderlerinin Kırım Platformu Zirvesi’ne katılımını da engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Kırım’ı Rus işgalinden kurtarmak için uluslararası çabaları birleştirmek amacıyla oluşturulacak Kırım Platformu’nun itibarını zedelemeye çalıştığını kaydetti.

23 Ağustos 2021 tarihinde

Azatlık Radyosu’nda bugün yayımlanan demecinde Bakan Kuleba, “Ortakların olumlu tepkileri arttıkça Rusya Federasyonu’nun Kırım Platformu’nu itibarsızlaştırma ve bazı devletlerin zirveye katılımını engelleme çabalarının arttığını kaydediyoruz. Belli devletlerin ve hükumetlerin liderlerine, doğrudan ‘Kırım Platformu Zirvesine giderseniz bizden yanıt olarak şunu şunu alırsınız’ sinyalleri verecek kadar alçalıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın iki amaç güttüğünü kaydeden Kuleba, işgalci devletin, Kırım Platformu fikrini itibarsızlaştırmaya ve liderlerin söz konusu Zirveye katılımını engellemeye çalıştığını vurguladı.

Kırım Platformu Zirvesi, Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü arifesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde başkent Kıyiv’de.

Kırım Platformu hakkında

Kırım Platformu, Ukrayna’nın, Kırım’ın işgaline yönelik uluslararası tepkinin etkinliğini artırmak, artan güvenlik tehditlerine karşı koymak, Rusya’ya uygulanan uluslararası baskıyı artırmak, işgal rejiminin mağdurlarını korumak ve insan haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek ve Kırım’ın işgalden kurtarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı yeni bir danışma ve koordinasyon formatıdır.

Platformun birkaç seviyede faaliyet göstermesi öngörülüyor; devlet ve hükumet liderleri, dışişleri bakanları, parlamentolar arası işbirliği ve uzmanların işbirliği seviyelerinde. Dmıtro Kuleba, 2 Aralık 2020 tarihinde Ankara’ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kırım Platformunun sivil toplum diplomasisi düzeyinde de faaliyet göstereceğini, Kırım Platformu’nda oluşturulacak yapı içinde dünyadaki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarına, bu bağlamda Dünya Kırım Tatar Kongresine de yer verileceğini ifade etmişti.

Kırım Platformu’nun, Kıyiv’de 23 Ağustos 2021 yılında düzenlenecek açılış zirvesi ile resmi olarak faaliyete başlaması planlanıyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 16:37