Ukrayna: Rusya ile barış anlaşması iki ayrı belgeden oluşmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yerel basına çevrim içi yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy şunları ifade etti:

"Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya ile ilişkiler hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı."

Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, "Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur" dedi.