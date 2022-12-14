Ukrayna: Rusya ile esir takasında 64 Ukraynalı ve bir ABD’li serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak bugün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Donetsk ve Lugansk’ta savaşan ve özellikle Bahmut şehrinin savunmasına katılan 64 asker evlerine gidiyor. Halkımıza yardım eden bir ABD vatandaşının serbest bırakılması da mümkün oldu” ifadelerini kullandı.



Bu konuda Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.



Ukrinform’un haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün Facebook üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



“12-13 Aralık gecesi Luhansk bölgesindeki Novoaydar yerleşim bölgesinde 15’ten fazla Rus askeri ortadan kaldırıldı. Zaporijya bölgesinde düşman kuvvetlerinden 100 kişi yaralandı, bir mühimmat deposu imha edildi.”



Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin son 24 saat içinde Rus komutanlığına ait iki mevziyi ve dört personel grubunu hedef aldığı da bildirildi.

Şarku’l Avsat