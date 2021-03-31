Ukrayna, Rusya ile turizm iş birliği anlaşmasından çekildi
Ukrayna, Rusya'yla turizm alanında iş birliği anlaşmasından çekildiğini duyurdu.
Avrupa 31.03.2021, 17:28
Hükümet temsilcisi Vasiliy Mokan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Ukrayna ve Rusya hükümetleri arasındaki turizm iş birliği anlaşmasından çekildiğini belirtti.
Mokan bu kararının, Ukrayna'nın milli çıkarlarına zarar verebileceği gerekçesiyle alındığını bildirdi.
Söz konusu anlaşma iki ülke hükümetleri arasında 1999'da imzalanmıştı.
Ukrayna, bugün Rusya'dan buğday, ayçiçeği yağı, kağıt ve deterjan ithalatını yasakladığını duyurmuştu.
AA
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