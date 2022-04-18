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Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini duyurdu.

Avrupa 18.04.2022, 06:42
Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ettiği vurgulandı.

Rus ordusunun hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam etti belirtilen açıklamada, "Son 24 saatte KA-52 Alligator, 2 adet Mi-24 helikopter, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük" denildi.

#Ukrayna #rusya
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