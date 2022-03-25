Ukrayna: Rusya'nın kuşatma girişimleri sonuçsuz kaldı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, en son istihbarat raporunu yayınladı. Rusya'nın Kiev'i kuşatma ve Chernihiv'i engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu duyurdu.
Avrupa 25.03.2022, 08:19
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, yerel saatle 22:00 itibariyle en son istihbarat raporunu yayınladı.
Yetkililer, Rusya'nın Kiev şehrini kuşatma girişiminin sonuçsuz kaldığını, Chernihiv'i engelleme girişimlerinin de başarısız olduğunu iddia etti.
Raporda, "[Rusya] Ukrayna'nın başkenti Kiev'i doğudan engellemek için Brovary ve Boryspil şehirleri yönünde taarruz operasyonlarını yeniden başlatmaya çalışacak " denildi.
Yetkililer, Rus birliklerinin Sumy ve Kharkiv şehirlerini de engellediğini ve sivil altyapıya saldırdığını söyledi.
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