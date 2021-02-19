Ukrayna, Rusya'ya yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, 6 Kırım Tatar Türkü'nün Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasını 23 Şubat'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacaklarını ifade etti.

Kırım'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını, geçen yıl da AB'den talep ettiklerini hatırlatan Kuleba, bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı AB'den yeni yaptırımlar isteyeceklerini kaydeden Kuleba, konuya ilişkin dokümanları çok kısa sürede imzalayacağını belirterek "AB'ye bu isteğimizi yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 17 Şubat'ta, Rus güvenlik güçleri bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına almıştı.

AA