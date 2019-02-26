Ukrayna seçimleri Putin'in yakın markajında

Mart ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Moldova’da pazar günü düzenlenen meclis seçimlerinde hiçbir siyasi parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu ele edemedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Rusya yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un kurduğu Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) yüzde 31,32 ile en yüksek oyu aldı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nden önce mevcut Başkan Petro Poroşenko’nun Ukrayna devletinin bütünlüğünü ve bağımsızlığı ile ilgili yeni yasalar gündeme getirebileceği öngörülüyor.

Yalnız Ukrayna için değil doğu Avrupa için de büyük önem taşıyan seçimler ilişkilerin sürekli sıcak olduğu Rusya'nın da yakın takibinde. Hemen sınırında Batı destekli bir ülkeyi egemenlik sorunu olarak gören Putin hükümetinin seçimleri etkilemek için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

İki ülke arasında gelişen Kerç Boğazı krizi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayıp diyalog kurmak istediğini söyleyen Poroşenko, daha önce Putin ile birçok kez görüştüğünü fakat bu krizden sonra Putin'in telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

Poroşenko, televizyon programında Rusya'nın saldırı ihtimalinin bulunduğunu savunarak, "NATO gemilerinin Karadeniz'de varlığını artırmalıyız. Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından Karadeniz'de güçler dengesi tamamen yok oldu" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net