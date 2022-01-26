Ukrayna sivil nüfus için toplu tatbikatlar yapmaya hazırlanıyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ülkedeki bazı yetkililerle bir araya geldi.

Monastyrsky, toplantıda yaptığı açıklamada, “Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için olası bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenleyecek. Tatbikatlar ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Ukrayna'nın yerleşim yerlerindeki sivil güvenlik sistemlerinin işleyişi de kontrol edilecek” sözlerini kullandı.