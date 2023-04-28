Ukrayna taarruza hazırlanıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin Rus güçlerine karşı büyük taarruz için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu ve harekete geçmeye genel anlamda hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, "Tanrı'nın izni, uygun hava koşulları ve komutanlarımızın kararı olduğu anda taarruzu yapacağız" dedi. Bakan, taarruzun başlangıç tarihini bildirmedi.

Ukrayna bu taarruzla Rusya'nın 14 ay önceki Ukrayna işgaliyle başlayan savaşın yönünü değiştirmeyi umuyor.

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda, güneyinde ve güneydoğusunda geniş toprak parçalarını kontrolü altına aldı. Ukrayna ordusu en son günlük raporunda, çatışmaların en yoğun olarak doğudaki Bahmut kentinin devam ettiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın yabancı müttefiklerinin ve ortaklarının vadettiği savaş gereçlerinin neredeyse tamamının Ukrayna'ya teslim edildiğini bu hafta açıklamıştı. Ukrayna'ya 1.550’den fazla zırhlı araç, 230 tank ve diğer ekipman ve büyük miktarda cephane gönderildi.

Reznikov ülkesinin birçok modern ekipmanı olduğunu, bunların arasında "demir yumruk" işlevi görecek silahların bulunduğunu ve Batı’dan gelen bazı ekipmanlara yönelik birliklerin eğitiminin devam ettiğini belirtti.

Binlerce Ukrayna askeri, cephede farklı askeri gereçleri bir arada kullanabilmek üzere Batı’da eğitim görüyor.