Ukrayna taarruza hazırlanıyor

Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle doğu cephesi olan Donbas bölgesinde devam ederken, Ukrayna’nın oyunun kurallarını değiştirebilecek bir hamlenin arefesinde olduğu ortaya çıktı. Rusya, güney bölgesinde 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın komşusu olan stratejik Herson bölgesinde, Mart ayında kontrolü sağlamış, ardından gücünün büyük bölümünü doğu cephesine sevk etmişti. Herson bölgesi idari başkan yardımcısı Sergiy Klan, Kiev yönetiminin Eylül ayında Herson kentini geri almak için büyük bir taarruza girişeceğini duyurdu.

Moskova’nın da aynı dönemde sözde bir referandumla Herson’u ilhak etmeye çalışacağı belirtilirken, kentin kaderinin eylül ayında belirlenebileceği düşünülüyor. Uzmanlar, Rusya’nın kenti savunmak için Donbas’taki gücünü bölüp Herson’da açılacak yeni cepheye sevk etmesi durumunda doğu bölgesindeki kazanımlarını yitirebileceğini belirtiyor. Batı Ukraya’ya devam edecek Rus saldırılarında sıçrama tahtası görevi görmesi beklenen Herson’un Ukrayna tarafından geri alınması halinde ise, Rusya’nın Donbas’ta elde ettiği psikolojik üstünlüğünü yitireceği düşünülüyor.

SAVAŞIN KADERİ DEĞİŞİYOR

Halihazırda devam eden ufak çaplı çatışmalarda, Ukrayna ordusunun, Batı'dan gelen uzun menzilli silahların da yardımıyla Herson'da kısmî ilerleme kaydetmeyi başardığını belirten Klan, "Savaş alanında dönüm noktası yaşandığını söyleyebiliriz” dedi. Ukrayna’nın rüzgarı arkasına aldığını belirten yetkili, “Savunmadan karşı saldırıya geçiyoruz denebilir" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski de, Ukrayna güçlerinin Herson’da adım adım ilerlediğini kaydetti.

REFERANDUM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rusya destekli yetkili Vladimir Rogov’un Rus RIA Novosti’ye verdiği demeçte, Moskova yönetiminin Eylül ayında Herson ve Zaporijya’ı ilhak etmek için referandum yapacağını iddia etti. Ukrayna taarruzunun gerçekleşeceği dönemle aynı zaman dilimine denk gelecek olan referandum girişimi ile ilgili Rogov,“Eylül ayının ilk yarısında olacak. Henüz kesin bir tarih vermeyeceğim. Seçim komisyonları oluşturuluyor” dedi.

RUSYA İKİLEM YAŞIYOR

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığının yayınladığı istihbarat raporunda, Rus komutanların doğu cephesine kaynak sağlamak ve batıda (Herson) savunmayı güçlendirmek arasında kaldığı ifade edildi. Raporda, “Hem Donbas hem de Herson bölgelerinde sonuca varmayan çatışmalar devam ediyor” denilirken, Rusya’nın kararının savaşın kaderini belirleyeceği kaydedildi.