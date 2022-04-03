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Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin desteğiyle toplanan 1500 ton gıda yardımı Polonya'dan Ukrayna'ya gönderildi.

Avrupa 03.04.2022, 11:48
Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı

Polonya Başbakanlık Danışmanı Michal Dworczyk, şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilen en büyük yardımın, Ukrayna'nın Kharkiv ve Zaporizhia şehirlerine ulaştığını açıkladı.

Dworczyk, AB ülkelerinin desteğiyle toplanan 1500 ton gıda yardımının, Ukrayna'ya 120 vagondan oluşan 73 trenle ulaştırıldığını söyledi.

Ukrayna'ya gıda sevkiyatının yanında ambulans, jeneratör, trafo ve internet uydu sistemlerinin gönderildiği belirtildi.

Yardımın, Ukrayna hükümetiyle koordineli yürütüldüğünü ifade eden Dworczyk, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

#Polonya #Ukrayna #gıda yardımı
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