Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü
Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü.
Avrupa 22.04.2022, 11:03
Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü. Ölen ve yaralananlar olduğu aktarılıyor.
Ukrayna'ya ait bir Antonov AN-26 nakliye uçağının "teknik bir uçuş sırasında" Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde düştüğü açıklandı.
Ukraynalı yetkililer, kazada canlı kayıpları yaşandığını belirtti.
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