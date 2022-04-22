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Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü

Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü.

Avrupa 22.04.2022, 11:03
Ukrayna'ya ait nakliye uçağı düştü

Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza nedeniyle Zaporijya'da düştü. Ölen ve yaralananlar olduğu aktarılıyor.

Ukrayna'ya ait bir Antonov AN-26 nakliye uçağının "teknik bir uçuş sırasında" Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde düştüğü açıklandı.

Ukraynalı yetkililer, kazada canlı kayıpları yaşandığını belirtti.

#Ukrayna #rusya #nakliye uçağı
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