Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan tanklar neden önemli?

ABD de Ukrayna'ya M1 Abrams tankları göndermeye hazırlanıyor. Bu tankların özellikleri nedir? Ukrayna'nın elinde olursa savaşın seyri nasıl değişecek?

Batı, Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor.

Bu yardımların arasında yüzlerce modernize edilmiş Sovyet tankı da bulunuyor.

Ukrayna ise Rusya'ya karşı daha güçlü tanklar istiyor.

Gündemde Amerikan M1 Abrams ve Alman Leopard 2 tankları yer alıyor.

Amerikan Başkanı Biden'ınUkrayna'ya M1 Abrams göndereceğini ifade ediliyor.

Beyaz Saray kaynakları, sayının da 30 ile 50 arasında olacağını belirtiyor. Polonya'nın ise Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı göndermek istediği biliniyor.

Alman basını sevkiyat için Başbakan Olaf Scholz'un yeşil ışık yaktığını iddia etti. Alman yapımı tankların başka bir ülkeye sevkiyatı için Almanya'nın onaylaması gerekiyor.

Spiegel'in haberinde, Almanya'nın da kendi envanterinde Ukrayna'ya en az bir bölük Leopard 2 tankı göndereceği yer aldı

Leopard 2 tanklar

Leopard 2 tankları saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Menzili 450 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Düşmanları uzun mesafeden tespit edip hareket halindeyken saldırabiliyor.

Dört kişilik mürettebatı bulunan tanklar; mayın, tanksavar ateşi ve el yapımı patlayıcılara karşı "çok yönlü koruma" sağlıyor.

M1 Abrams tankları

M1 Abrams tankı saatte 72 km hıza çıkabiliyor. 465 kilometrelik menzile sahip.

Bu tankların en önemli özelliği zırh koruması çok üstün.

4 kişilik mürettebatın tanksavar saldırılarına karşı hayatta kalabilmeleri için özel bir tasarımı var.

Ukrayna en az 300 modern tank talep ediyor

Uluslararası Strateji Çalışmaları Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, Ukrayna'nın savaşta fark yaratması için en az 100 adet Leopard 2'ye ihtiyacı var.

Ukrayna ise en az 300 adet modern tank talep ediyor. Rusya'nın envanterinde 10 binden fazla muharip tank bulunuyor.

Savunma uzmanları Batıdan alınacak tankların ağır hareket eden Rus tanklarına karşı manevra üstünlüğü sağlayacağını iddia ediyor.

Bazı uzmanlar ise Ukrayna'nın elini güçlendireceğini,,fakat başka envanter ile desteklenmediği takdirde savaşın seyrini değiştiremeyeceğini belirtiyor.