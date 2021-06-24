Ukrayna yaptırımları uzattı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaptırımların 18 Nisan'daki Ulusal Güvenlik ve Savunma Konsey kararınca alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yürürlüğe soktuğu karara göre 3 seneliğine yaptırım uzatılan şirketler arasında 55 Rus bankası ve bazı Rus havayolu şirketleri de bulunuyor.

Ayrıca aralarında Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'in de bulunduğu bazı yönetici ve iş adamları hakkında da yaptırım kararı alındığı belirtildi.