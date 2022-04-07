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Ukrayna’da 5 bin sivil daha güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Avrupa 07.04.2022, 00:17
Ukrayna’da 5 bin sivil daha güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, düzenlediği brifingde, bugün insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 892 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

"Bunların 3 bin 686’sı Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden kendi araç ve otobüslerle Zaporojiya’ya çıktı. Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijne, Krmennaya ve Gornoe köyünden 1206 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi."

#Ukrayna
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