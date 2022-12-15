Ukrayna'da aldığı hediye patladı

Polonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonyalı bir emniyet görevlisinin Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin Varşova'daki polis merkezinde dün sabah 07.50 sularında patladığı ifade edildi.

Patlamada bir sivil çalışanın da hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmedi.

Açıklamada, emniyet görevlisinin hastanede gözlem için tutulduğu, sivil çalışanın hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadığı kaydedildi.