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Ukrayna'da aldığı hediye patladı

Polonyalı bir emniyet görevlisi, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandı.

Avrupa 15.12.2022, 17:47 15.12.2022, 17:49
Ukrayna'da aldığı hediye patladı

Polonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Polonyalı bir emniyet görevlisinin Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin Varşova'daki polis merkezinde dün sabah 07.50 sularında patladığı ifade edildi.

Patlamada bir sivil çalışanın da hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmedi.

Açıklamada, emniyet görevlisinin hastanede gözlem için tutulduğu, sivil çalışanın hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
#Ukrayna #Polonya #hediye
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