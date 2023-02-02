Ukrayna’da apartmana füze isabet etti: 3 ölü, 8 yaralı

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Biriminden yapılan açıklamaya göre, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinde füzenin isabet etmesi sonucu 4 katlı apartman yıkıldı.

Olay yerinde sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı, 2 kişiyi de kurtardığı aktarılan açıklamada, 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

“Sivillere saldırılar ülkemizin günlük hayatının gerçeği”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk’taki füzenin apartmana isabet etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda sivillerin öldüğünü ve enkaz altında kaldığını belirten Zelenskiy, “Bu tarihin tekrarlanması değil, bu ülkemizin günlük hayatının gerçeği.” dedi.

Zelenskiy, ülkesinin “mutlak kötülükle” ortak sınırı olduğuna işaret ederek, “Bu tür trajedilerin tekrarlanma olasılığını sıfıra indirmek için bu kötülüğün üstesinden gelinmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Zelenskiy, suçluları mutlaka bulup cezalandıracaklarını sözlerine ekledi.

Ruslar 24 saatte 6 füze saldırısı ve 4 hava saldırısı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Slavyansk, Kramatorsk ve Druzhkivka yerleşim birimlerine 4 olmak üzere toplam 6 füze saldırısı ve 4 hava saldırısı düzenledi.

Rus güçlerin çoklu fırlatma roket sistemiyle 73 saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Düşmanın saldırılarında siviller hayatını kaybetti." ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre, Rus askerler, büyük kayıplar vermesine rağmen Limansk, Bahmutsk, Avdiyivka ve Novopavlovsk yönlerinde ilerleyeme çalıştı.

Ukrayna askerlerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki yerleşim birimlerinde Rusya’nın saldırılarını püskürttüğü kaydedilen açıklamada, Luhansk bölgesinde Novogorovka, Nevskoye ve Dibrova, Donetsk bölgesinde ise Terny ve Serebryanka'nın Rus ateşi altında kaldığı bilgisi verildi.

Bahmut ve Avdiyiv istikametlerinde de bazı yerleşim birimleri Rus güçlerin saldırılarından etkilendi.