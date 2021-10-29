Ukrayna'da kullanılan Türk SİHA'larından Fransa da rahatsız oldu

Moskova'nın Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ların kullanılmasından dolayı rahatsızlığını dile getirmesinin ardından Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi. Fransız Dişişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından ötürü endişeli olduklarını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Minsk anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca söz konusu ağır silahların kullanılmasının 27 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese aykırı olduğunu söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

"Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilere sahibiz" diyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ama bu durumda, Ukrayna ordusuna yapılan bu tür silah satışlarının bölgede istikrarsızlığa yol açabileceği endişelerimiz de gerçeğe dönüşüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews