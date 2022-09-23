"Ukrayna’daki bölgelerin Rusya’ya katılmalarıyla ilgili süreç hızlı işleyecek"

Peskov, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için bugün başlayan referandumları değerlendirdi.

Referandumların, Rusya’ya katılma kararıyla sonuçlanması halinde söz konusu bölgelerin korunacağını anlatan Peskov, Ukrayna’nın bölgeleri tekrar ele geçirme girişimlerinin “Rusya’ya yapılmış saldırı” olarak değerlendirileceğini aktardı.

Peskov, referandum sonuçlarına göre bölgelerin Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin, yönetim kademesinde hızlı şekilde ilerleyeceğini vurgulayarak, “Bu sürecin çok hızlı olacağından eminim” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar, 27 Eylül’e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı.