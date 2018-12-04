Ukrayna’dan liman açıklaması geldi

Ukrayna Altyapı Bakanı Volodimir Omelyan yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkesinin Azak Denizi’nde yer alan limanlarına uyguladığı ablukaları kısmen kaldırdığını açıkladı.

Omelyan basına yaptığı açıklamada, “Evet, Berdyansk ve Mariupol limanlarının ablukası kısmen kalktı. Gemiler, Kerç Boğazı’ndan girerek Ukrayna’ya doğru ilerliyor. Rusya ablukayı kısmen kaldırdı” ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin üç Ukraynalı gemiye el koymasının ardından Moskova ve Kiev arasındaki gerginlik son zamanlarda en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kerç Boğazı’nı kapatan Rusya çok sayıda Ukrayna askerini de gözaltına alındı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 16:47