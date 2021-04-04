Ukrayna'dan Rusya sınırına askeri sevkiyat
Donbass bölgesinde tırmanan gerilimin artması sonrası Rusya ve Ukrayna sınır hattına yığınak yapmayı sürdürüyor.
Avrupa 04.04.2021, 15:57 04.04.2021, 16:11
Donbass bölgesinde gerilimin artması sonrası Ukrayna, Rusya sınır hattına çok sayıda tank sevk etti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda Ukrayna'nın bölgeye trenlerle yaptığı sevkiyat görüntülendi.
Görüntülerde çok sayıda T-72 tankı yer alıyor.
Ukrayna ile Rusya arasında bölgede gerilim bir süredir artıyor.
Bölgede yeni bir savaşın patlak verebileceği ifade ediliyor.
Kaynak: Mepanews
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