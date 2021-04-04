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Ukrayna'dan Rusya sınırına askeri sevkiyat

Donbass bölgesinde tırmanan gerilimin artması sonrası Rusya ve Ukrayna sınır hattına yığınak yapmayı sürdürüyor.

Avrupa 04.04.2021, 15:57 04.04.2021, 16:11
Ukrayna'dan Rusya sınırına askeri sevkiyat

Donbass bölgesinde gerilimin artması sonrası Ukrayna, Rusya sınır hattına çok sayıda tank sevk etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Ukrayna'nın bölgeye trenlerle yaptığı sevkiyat görüntülendi.

Görüntülerde çok sayıda T-72 tankı yer alıyor.

Ukrayna ile Rusya arasında bölgede gerilim bir süredir artıyor.

Bölgede yeni bir savaşın patlak verebileceği ifade ediliyor. 

Kaynak: Mepanews

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#donbass #Ukrayna #rusya
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