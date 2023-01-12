Ukrayna'dan Türkiye'nin 'insani koridor' teklifine destek

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da bir otelde düzenlediği "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ile iki toplantıda bir araya geldiklerini kaydeden Lubinets, ilk günkü toplantının Ukrayna ve Rus ombudsmanı olmak üzere ikili formatta olduğunu, ikinci günkü toplantının Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da katılmasıyla üçlü formatta yapıldığını söyledi.

"Girişim 3 ülke temsilcisinin birçok insani soruna çözüm bulmaya çalışacağı yeni bir platform"

Lubinets, "Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insani koridorla ilgili yeni girişimi hakkında konuştuk. Bunun çok iyi bir fikir olduğunu ve Ukrayna'nın bu fikri desteklediğini söyledim. Bu fikrin gelecekte başarılı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Dmitro Lubinets, bu girişimin "Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcisinin birçok insani soruna çözüm bulmaya çalışacağı yeni bir platform" olabileceğini dile getirdi.

Rus ombudsmanla görüşmelerinin henüz bitmediğini kaydeden Lubinets, bu akşam Rus ombudsman ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'la yeni bir toplantı yapacaklarını aktardı.

"Temel sorun, savaş esirlerinin takasını daha iyi hale getirmek"

Lubinets, görüşecekleri pek çok sorunun olduğunu ve bunlara yeni çözümler bulduğunu belirterek, "Temel sorun, savaş esirlerinin takasını daha iyi hale getirmektir. İkinci sorun, Rusya'nın Ukrayna'nın geçici işgal altındaki topraklarında ele geçirdiği ve şimdi Rusya topraklarında tuttuğu binlerce Ukraynalı sivil tutsakların sorunlarıdır." dedi.

Bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmadığının sorulması üzerine Lubinets, iki ülkenin de söz konusu sorunları çözmeye istekli olduğunu, ancak henüz bir anlaşma gerçekleşmediğini söyledi.

Lubinets, "sivil rehinelerden bazılarının Ukrayna'daki ailelerinin yanına dönmesi" gibi somut sonuç gördüklerinde başarıya ulaşacaklarını dile getirdi.

Tahıl koridoru ve esir takasındaki desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yeni platformun ne zaman oluşturulacağı sorusuna da Lubinets, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insani koridorun yeni bir fikir olduğunu söylediğini belirterek, söz konusu koridor çalışmaya başladığında iyi sonuçlar beklediklerini vurguladı.

Lubinets, tahıl koridoru ve esir takası konusundaki desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formülünün kendilerine çok uygun olduğunu dile getiren Lubinets, Erdoğan'ın da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi güçlü bir lider olduğunu sözlerine ekledi.

"Bir karara varılmasını arzu ediyoruz"

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Moskalkova ile 2 kez görüştüklerini ve bu akşam 3. kez görüşeceklerini vurgulayan Lubinets, "Bir karara varılmasını arzu ediyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Şeref Malkoç’un desteğiyle oldu." ifadesini kullandı.

Lubinets, Moskalkova ile görüşmelerin verimli geçip geçmediğine ilişkin soruya da Rus ombudsman ile temasa geçmenin sonuç verebileceğini ve bunun Ukrayna'nın ulusal çıkarlarına aykırı olmayacağını düşündüğünü belirtti.

"Ukrayna halkı için çok iyi bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum"

Lubinets, "Moskalkova ve Başdenetçi Malkoç ile yeni bir şey ve Ukrayna halkı için çok iyi bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kırım Tatarlarının hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin soruya yanıt veren Lubinets, Moskalkova ile görüşmelerinde ana konulardan birinin bu mesele olduğunu söyledi.

Lubinets, Rusya'nın çoğu Kırım Tatarı olmak üzere 153 kişiyi uzun süre hapiste tuttuğunu belirterek, bu konuda nasıl bir çözüm bulunacağına dair çalıştıklarını dile getirdi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in, ailesinin yanına Kırım'a gittiğinde Rus polisinin onu yakaladığını ve 70 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktaran Lubinets, bu insanların suçlu olmadığını vurguladı.