Ukrayna'dan yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda
"Kırmızı hat diplomasisi" sonucunda, Ukrayna'nın Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol Limanı'ndan ayrılan Türk kuru yük gemisi "Azov Concord" Zonguldak Limanı'na ulaştı.
Avrupa 29.06.2022, 18:47 29.06.2022, 18:57
Mariupol Limanı'nda yaklaşık 4 ay bekletilen "Azov Concord" isimli Türk gemisi, 21 Haziran'da Mariupol'den ayrıldı.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden gemiye 8 bin 154 ton demir cevheri yüklendi. Novorossiysk'den 26 Haziran'da demir alan gemi, dün Zonguldak Limanı'na yanaştı.
14 personeli bulunan, 18 metre genişliğinde 142 metre uzunluğundaki gemide yüklü demir cevheri Kardemir'e gönderilecek.
Mariupol'den ayrılan ilk yabancı gemi
"Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetler Moskova'da görüşmüştü.
Toplantının ardından "Azov Concord" isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol Limanı'ndan ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.
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