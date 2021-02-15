Ukraynalı askerlere bombalı saldırı: 3 ölü

Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli güçlerle çatışmaların devam ettiği bölgede askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Donetsk bölgesindeki Novoluhanske kasabası yakınlarında mevzilerine gitmekte olan Ukrayna askerleri, önceden yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu.

14 Şubat'ta meydana gelen patlama neticesinde üç askerin öldüğü ifade edildi.

Olaydan üç gün önce, Donetsk'te devam eden çatışmalarda iki Ukrayna askeri daha ölmüştü. Böylece son hafta içerisinde ölen Ukrayna askeri sayısı 5'e yükseldi.

13 binden fazla kişi öldü

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, orduya, olayın soruşturulması talimatı verdi.

2014 yılının Nisan ayından bu yana, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Ukrayna ordusu ile Rus destekli milis güçler arasındaki çatışmalar 13 bin 200'den fazla kişinin hayatına mal oldu.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 15:31