Ukraynalı göçmenlerin Almanya'ya olası çıkışı Polonya'yı endişelendiriyor

Alman Welt gazetesinde yayınlanan bir makaleye göre Almanya, yabancıların istihdamıyla ilgili bir yasa çıkarırsa en az 500 bin Ukrayna vatandaşı Polonya'dan ayrılacak.

Polonya Girişimciler ve İşveren Sendikası temsilcisi Yakub Binkovski, “Gerçekçi olduğunu düşündüğümüz ılımlı senaryoya göre, 500 bin Ukraynalı Polonyalı işçi, işgücü piyasasını terk edecek. Olumsuz senaryo iki kat daha fazla olacağına işaret ediyor ”dedi.

Yayın, yaklaşık iki milyon Ukraynalı göçmenin Polonya'da yaşadığını, ancak bunlardan sadece birkaçının ülkede sığınma talebinde bulunduğunu belirtti.

Alman hükümetinin 19 Aralık’ta, 2020’den itibaren Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerden ve özellikle de Ukrayna’dan vatandaş alımına izin verecek olan göçmenlik yasası metnini kabul etti. Şimdi, tasarı Federal Meclisin onayını bekliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net