Ukraynalı milliyetçi çocuklara öldürme eğitimi verdikleri kampı anlattı

Ukraynalı milliyetçi kamp eğitiminde çatışmalarda çocukları öldürmek için verdikleri eğitimi anlattı. Savaş eğitim kampında eğitmenlerin "Hedefinizi insan olarak düşünmeyin" diye tavsiyede bulunduğunu söyleyen Yuri "Chornota" Milliyetçi Svoboda partisinin gençlik kanadı Sokil (Falcon) başkanı Cherkashin o zaman kız ve erkek çocuklarını hedef aldığımızda öldürmek için ateş ediyoruz" diyor.

Associated Press (AP)'in ziyaret ettiği Ukrayna'nın radikal milliyetçi gruplarından biri tarafından kurulan ve ülkenin batısındaki bir ormanda bulunan yaz eğitim kampında çoğunun gençlerden oluştuğu ve bazılarının ise 8 yaşından küçük olduğu gözlemlendi. Kampın iki amacı var: çocukları ülkelerini Ruslardan ve Rus sempatizanlarından korumak ve milliyetçi ideolojiyi yaymak için eğitmek.



Yuri "Chornota" Milliyetçi Svoboda partisinin gençlik kanadı Sokil (Falcon) başkanı Cherkashin, Ukrayna'nın Ternopil kentine yakın bir köyde "irade" yaz kampında AK-47 (Kalaşnikof) tüfeğiyle oturuyor. FELIPE DANA / AP



Eğitmen Cherkashin, "Biz asla silahlarımızla insanlara hedeflemiyoruz. Ama biz ayrılıkçıları, küçük yeşil adamları, Moskova'dan işgalcileri insandan saymıyoruz. Bu yüzden onlara nişan almalıyız.” diyor.

Milliyetçiler şiddet ve ırkçılıkla suçlandılar, fakat Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmasında merkezi yerde ve gönüllü bir rol oynarken hükümetle olan bağlantılarını da sürdürdüler. Bu yılın başlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, milliyetçiler tarafından yapılan düzinelerce bazı gençlik kamplarına fon sağlamak için 4 milyon hryvnias (yaklaşık 150 bin dolar) ayırdı. Bakanlığa göre amaç "ulusal vatansever eğitimi".

Bakanlık sözcüsü Natalia Vernigora, paranın "yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa ilişkin işaretler arayan bir aracı tarafından dağıtıldığını, belirli grupların faaliyetlerini analiz etmediğini" söyledi.

Ukrayna Milliyetçi Gençlik Kampı

28 Temmuz 2018'de, milliyetçi Svoboda partisi tarafından düzenlenen "İrade Güzeli" yaz kampının genç bir katılımcısı, Ukrayna'nın Ternopil yakınlarındaki bir köyde taktik bir tatbikat sırasında AK-47'sini eline aldı

Eğitmen Cherkashin, doğu Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadelenin bir emektarı olarak tanımlıyor kendini. Çatışmalarda yaralandı ve daha sonra Skilboda partisinin gençlik kanadı olan Sokil veya Falcon'a liderlik etti. Cherkaskin yaptığı açıklamada amaçlarının 'milletin gençliğini milliyetçi düşünce ile aşılamak' olduğunu söylüyor. Rus lider Vladimir Putin'in Rusya'sı ve "Avrupa uygarlığını tamamen yok edebilecek güçlüklerle" savaşabileceklerini iddia ediyor.



Kamptaki bir diğer eğitmen Ruslan Andreiko, LGBT hakları konusunda öğretim üyelerinin seslerini yükseltmesini Batılı çöküşün bir göstergesi olarak görerek kınıyor.

"Tüm bunlardan haberdar olmalısın," diyen eğitmen Ruslan Andreiko, "Tüm bu toplumsal cinsiyet şeyleri, Avrupa’da iktidara gelmiş ve şimdi eşcinsel gururu gibi tüm LGBT şeyleri yapmaya çalışan modern Bolşeviklerin tüm sapıklıkları, eğitim sisteminin bir parçasını oluşturuyor." diyor.

Bazı gençlerin dersler sırasında donduğu Svoboda kampındaki zorlu şartlarında bazı gençler kamp ateşi etrafında camiye isabet eden beyaz bombaları gösteren afiş altında gitarıyla "Beyaz Avrupa Bizim Hedefimiz" şarkısı söylüyor.

Svoboda kampındaki eğitim için toplanan bazıları sekiz yaşın altındaki gençlerle vakit geçiren AP muhabirleri yaşadıkları bir olayı şöyle tanımlıyor. Gecenin ortasında, sersemletici bir bombanın patlamasıyla uyanıyor çocuklar. Çadırlarından tökezleyerek çıkan askerler, AK-47'lerine sarılarak ayakta bekletiliyorlar. Bazen bu süre o kadar uzun oluyor ki bütün gün taşımak zorunda oldukları bu ağır tüfekleri gece de taşımaya çalışan kızlardan biri yorgunluktan bayıldı.





Kampın en yaşlılarından 18 yaşındaki Mykhailo AP muhabirlerine eğitimin gerekli olduğunu belirtirken, "Her an, ülkemizde işler ters gidebilir. Ve bunun için hazır olması gerekiyor. Bu yüzden bu kampa geldim. Kendimi ve sevdiklerimi nasıl koruyacağımı öğrenmek için" diyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 12:26