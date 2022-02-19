Ukraynalı siviller askeri eğitimden geçiyor

Başkent Kiev'in dışındaki Desnyanskyi bölgesinde bulunan eski bir sanayi tesisinde verilen eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan siviller katılıyor.

Farlı gruplara ayrılan siviller silah kullanma, arazide ilerleme, binalarda güvenliği sağlama, gözetleme ve haberleşme eğitimi alıyor.

Siviller, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna ordusunun bir parçası kabul edilen Bölgesel Savunma Güçleri kapsamında görev alacak.

Eğitimlere katılan 55 yaşındaki bir Ukraynalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın etrafında düşman var. 8 yıldır savaş sürüyor ve büyük bir savaşa çok yakınız. Her daim sizi öldürmeye çalışan deli bir komşunuz varsa hazırlanmak; ailenizi, evinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz. Bu nedenle biz siviller olarak eğitim alıyoruz." dedi.

Katılımcıların tamamının sivil olduğuna işaret eden Ukraynalı, "En önemlisi 6 yaşında bir oğlum var. Bu yüzden buradayım. Ailemi korumak ve ülkeme yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

25 yaşında Zoryana isimli bir kadın da "Ülkemizi, koruyabilecek bu savunma gücünün parçası olmak istiyorum. Ülkemiz için oldukça endişe verici bir zamandayız. Sadece erkekler değil herkesin bizi korumak için eğitim alması, yetenekler edilmesi ve kendini adaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken çoğu ittifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.