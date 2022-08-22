Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny evinde ölü bulundu.
Avrupa 22.08.2022, 07:54
Nakonechny, cumartesi gecesi Kropyvnytsky kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulundu.
Yerel basında çıkan habere göre, Ukrayna Başsavcılığı Nakonechny'nin hayatını kaybettiğini doğruladı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan yerel politikacı Andriy Lavrus, Telegram hesabından paylaştığı mesajda Nakonechny'in intihar ettiğini yazdı ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.
25
az bulutlu
Günün Anketi Tümü