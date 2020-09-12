'Ukraynalılar, Başkanlarının Yahudi, Hıristiyan veya Müslüman olmasına aldırmazlar'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, İsrail’in Jerusalem Post gazetesine röportaj verdi. Zelenskıy, Ukrayna’nın, Doğu Avrupa’da en düşük anti-Semitizm oranına sahip ülke olduğunu ve her türlü hoşgörüsüzlük tezahürünü şiddetle kınadığını kaydetti.

Ukrayna’da hiçbir zaman anti-Semitik açıklamaların hedefi olmadığını söyleyen Zelenskıy, “Ukraynalılar, Ukrayna halkının çıkarlarını koruduğu sürece, Başkanlarının Yahudi, Hıristiyan veya Müslüman olmasına aldırmazlar.” dedi.

“ANTİSEMİTİZM, UKRAYNA’DA YERİ OLMAYAN BİR ZEHİRDİR”



Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından 10 Eylül’de yayımlanan duyuruyagöre Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Jerusalem Post gazetesine röportaj verdiği röportajda, “Her türlü Yahudi karşıtı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Antisemitizm, (Yahudi ulusuna, kültürüne ve dinine karşı duyulan düşmanlık, önyargı veya ayrımcılık.) Ukrayna’da yeri olmayan bir zehirdir. Pew Araştırma Merkezi’nin 2018 yılında yaptığı bir ankete göre, Ukrayna, Doğu Avrupa’da en düşük anti-semitizm oranına sahip ülkedir. Bu cesaret verici ama tabii ki her zaman yapılacak daha çok şey var, son derece dikkatli olmalıyız ve (dikkatli) kalacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Zelenskıy, karantinaya rağmen İsrail’den ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin Ukrayna ve özellikle Uman’da her zaman memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

“İSRAİL’E KATI BİR POLİTİKA UYGULAMAK ZORUNDA KALDIK”



Zelenskıy, “Misafirlerimizi mümkün olan en iyi koşullarda karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Maalesef bu yıl, Kovid-19 salgını sonucunda hem Ukrayna vatandaşlarının hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizin güvenliğini korumak için İsrail’e katı bir politika uygulamak zorunda kaldık. Bu hacılar için hoş olmayan sonuçlara yol açtığı için çok üzgünüm. Bu garip zamanlarda hepimizin sabır ve hoşgörüye ihtiyacı var. Daha önce yapmak zorunda olmadığımız şeyleri yapmanın yeni yollarına hepimiz (henüz) adapte oluyoruz.” dedi.

Zelenskıy, salgın sırasında yabancı misafirlerin ve Ukrayna vatandaşlarının sağlığının korunmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, Kovid-19 ile mücadele için alınan geçici önlemlere rağmen, İsrail’den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Ukrayna ve özellikle Uman’da her zaman mutlu olacağının altını çizdi.

HASİDİK YAHUDİLERE ARTAN KARŞITLIK



Uman’daki Hasidik Yahudilere yönelik Yahudi karşıtı saldırılar ve Ukrayna’da Yahudi karşıtlığının daha da artma olasılığı hakkındaki soruları yanıtlayan Zelenskıy, hacıları korumak için yerel yetkililer ve Ukrayna’daki Yahudi cemaatinin temsilcileri ve Uman ile yakın işbirliği ve koordinasyon olduğunu söyledi.

Zelenskıy konuya ilişkin olarak şu ifadelerin altını çizdi:

“Her türlü Yahudi karşıtı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Anti-Semitizm, Ukrayna’da yeri olmayan bir zehirdir. Ve bu durumda, birçok dezenformasyon kampanyasıyla karşılaştık. Yahudi karşıtı bir arka plana karşı olası her saldırganlığa yanıt veriyoruz. Bu arada, Pew Araştırma Merkezi’nin 2018’de yaptığı bir ankete göre, Ukrayna, Doğu Avrupa’da en düşük anti-Semitizm oranına sahip ülke. Bu cesaret verici, ancak açıkçası, her zaman daha fazlasını yapmalıyız ve son derece tetikte olmalıyız ve kalacağız.”

ZELENSKIY: UKRAYNALILAR BAŞKANLARININ HANGİ DİNDEN OLDUĞUNA ALDIRMAZ



Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Yahudi kökenli olduğu için kendisinin ne seçim kampanyası sırasında ne de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ukrayna’da hiçbir zaman anti-Semitik açıklamaların hedefi olmadığını söyledi. Zelenskıy son olarak, “Ukraynalılar, Ukrayna halkının çıkarlarını koruduğu sürece, Başkanlarının Yahudi, Hıristiyan veya Müslüman olmasına aldırmazlar.” dedi.

Kaynak: qha