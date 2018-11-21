Ukraynalılar FSB'de görev alabilecek

Rus vatandaşlığı alan Ukrayna vatandaşlarına, özel hizmetlerde ve İçişleri Bakanlığı sisteminde çalışma izni verilmesi planlanıyor.

Yeni tasarı Sivil Toplumun Gelişimi için Devlet Duma Komitesi'nin 18 Aralık'taki ilk okumada benimsenen "Vatandaşlık Hakları" isimli yasa önerisinden sonra gündeme geldi.

Kommersant gazetesinde yer alan habere göre mevcut durumda Ukrayna vatandaşlarının, Rus pasaportu alırken, daha önceki vatandaşlıklarını reddetmek için yaptıkları başvurunun noter onaylı bir kopyasını sunmaları gerekiyor. Ancak, bu şartlarla Rusya'da ikinci vatandaşlık sahibi olarak kabul ediliyorlar, bu da onların kamu hizmetinde çalışamayacakları anlamına geliyor. Tasarı, bu statüden mahrum kalmayı ve Ukrayna vatandaşlığını gönüllü olarak reddeden vatandaşlar hakkında değişiklik öngörüyor.

Sivil Toplum, Kamu ve Dini Derneklerin Gelişimi Komitesi Başkanı Sergei Gavrilov yaptığı açıklamada, “Bundan sonra, böyle bir kişinin devlet memurluğuna kabul edilmesinde hiçbir kısıtlaması olmayacak ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'nde bile çalışabilecektir. İstihdam için başvuruda bulunulduğunda, olağan doğrulama prosedürü uygulanacak" dedi.

Eylül ayında, tasarının, eski Ukrayna vatandaşlarının sivil devlet yapılarında çalışmasına izin vereceği bildirildi . Bu belge, yarımadasının Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonra çift vatandaşlıksız olarak Ruslar tarafından otomatik olarak tanınan Kırım halkına uygulanmayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net.