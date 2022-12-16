Ukrayna'nın başkeni Kiev'de patlama sesleri
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu açıkladı.
Avrupa 16.12.2022, 12:57 16.12.2022, 13:29
Kliçko, sosyal medya hesabından, şehirdeki patlamalara ilişkin bilgi verdi.
Vatandaşların sığınaklardan çıkmaması uyarısında bulunan Kliçko, şehrin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtti.
Kliçko, "Başkent'e (Rus ordusu tarafından) saldırılar devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba da, hava savunma sistemlerinin çalıştığını açıkladı.
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