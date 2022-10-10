Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri Moldova hava sahasından geçti

Popescu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ukrayna'ya Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatılan üç adet füze, Moldova hava sahasını ihlal etti. Rus Büyükelçisinin bir açıklama yapması için çağrılmasını istedim." ifadesini kullandı.

Popescu, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.