Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri Moldova hava sahasından geçti
Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, bu sabah Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinden Ukrayna’ya fırlatılan Rus füzelerinin Moldova hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Avrupa 10.10.2022, 13:54 10.10.2022, 15:26
Popescu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ukrayna'ya Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatılan üç adet füze, Moldova hava sahasını ihlal etti. Rus Büyükelçisinin bir açıklama yapması için çağrılmasını istedim." ifadesini kullandı.
Popescu, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.
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