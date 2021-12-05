Ülkeye girişlerden önce Kovid-19 testi zorunlu oluyor

İngiltere koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışından gelecek yolcuların seyahat öncesinde test yaptırmasını zorunlu hale getirdi.

Sağlı Bakanı Sajid Javid yeni önlemin 7 Aralık Salı günü saat 04:00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Hükümet ayrıca Nijerya'yı da kırmızı seyahat listesine ekledi.

Yolcuların seyahate başladıkları saatten en fazla 48 saat önce yaptırdıkları hızlı test ya da PCR testinin negatif sonucunu ibraz etmeleri gerekecek.

Şu anda yolcuların sadece İngiltere'ye girdikten sonra iki gün boyunca kendi kendilerini izole etmeleri gerekiyor.

Javid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son veriler ışığında hükümetin varyanttan kaynaklanan artışı yavaşlatmak için ilave tedbirler almaya karar verdiğini fakat aşıların ilk mücadele yöntemi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan Havaalanı İşletmecileri Birliği Başkanı Karen Dee yolculuk öncesi test yaptırma zorunluluğunun yolcular için büyük bir caydırıcı etken olacağını ve turizm sektörüne büyük bir darbe vuracağını belirtti.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da ulaşım sektörü için zor bir karar olduğunu bildiğini ama bilim insanları Omicron varyantını anlamaya çalışırken daha net bilgi elde edilene kadar ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Euronews