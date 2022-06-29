Uluslararası Af Örgütü Mısır yargısına seslendi: İdam kararları bozulmalı

İngiltere merkezli örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Amna Guellali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını "adalete yapılmış hakaret olarak" niteledi.

Mısırda 200'den fazla kişi hakkında toplu yargılama yapıldığını belirten Guellali, davaya, zorla kaybetmeler ve işkencenin damga vurduğunu, buna çocukların da dahil edildiğini aktardı.

Guellali, Mısırlı yetkililerin, tutukluluk ve yargılama süreci boyunca sanıkların avukatlarına erişimini engellediğini belirterek, bazılarının 2016'dan beri ailelerini görmesine izin verilmediğini, birçoğunun, Akrab ve Tora Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinde, işkence kapsamına giren zalimane ve insanlık dışı koşullarda tutuklandığını kaydetti.

Guellali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetkililer, tüm zorla kaybetme ve işkence iddialarını soruşturmalı ve acilen tutukluların ailelerine, avukatlarına ve yeterli sağlık hizmetlerine erişimine izin vermelidir. Davada açıkça işlenen adil yargılama ihlalleri göz önüne alındığında, yetkililer kararı bozmalı ve birçoğu Mısır hukukuna aykırı olarak 2 yıldan uzun süredir tutuklu yargılanan sanıkların tahliyesini istemelidir.

Bu kişiler, uluslararası anlamda tanımlı suçlarla suçlandıkları takdirde, ölüm cezasına başvurulmaksızın adil yargılanmalıdır. 10 erkeğin, özellikle böylesine haksız bir yargılamanın ardından ölüm cezasına mahkum edilmesi yaşam hakkının ihlalidir. Yetkililer derhal ölüm cezası kararlarına erteleme getirmeli ve bu cezayı kaldırmanın ilk adımı olarak ölüm cezaları vermekten kaçınmalıdır."

Mısır'da Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi dün 215 sanığın yer aldığı Hilvan Tugayları olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) 10 üyesini idam cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, sanıkları "terör suçu işlemek, kamu malına zarar vermek ve silah taşımaktan" suçlu bulmuş, davada yargılanan 56 sanık müebbet (25 yıl), 63 sanık 15 yıl ve 35 sanık 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Dava sonucunda 43 sanığın beraatine karar verilirken, 8 sanığın ise vefatı sebebiyle davası düşmüştü.

İdam cezası verilen kişiler arasında ülke dışında bulunan önde gelen İhvan üyelerinden Yahya Musa da bulunuyor.

10 hükümlünün avukatları önceki celselerde suçlamaları reddetmişti.

Mısır yasalarına göre, Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesinin tüm kararları kesin karar olarak kabul ediliyor.

Ülkede cumhurbaşkanının, karar kesinleştiğinde, cezayı değiştirme, iptal etme veya ilgili makamlar tarafından uygulanmak üzere onaylama hakkı bulunuyor.