Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa'ya kırık not

Uluslararası Af Örgütü, hazırladığı yıllık raporuyla Fransa’yı koronavirüs salgını boyunca insan hakları hususunda ciddi ihlallerde bulunmakla eleştirdi.

Raporun Fransa ile ilgili bölümünde, orantısız polis gücü kullanımı, barışçıl gösteri hakkı, göçmen ve mülteci hakları konusunda hükümete ağır suçlamalar yöneltildi.

İnsan hakları savunucuları hakkında açılan soruşturmaların eleştirildiği raporda, Samuel Paty isimli öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, terörle mücadele adına getirilen önlemlerle, insan hakları ihlallerinin artığı görüşü dile getirildi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla mülteci başvurularının askıya alınması ve göçmen kamplarının polis tarafından tahliye edilmesine de tepki gösterildi.

Kaynak: Euronews