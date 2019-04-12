Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini reddetti

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini reddetti.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini mahkeme yargıçlarının oy birliği ile reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Bensouda'nın talebinin, UCM yargı yetkisi dahilindeki suçların Afganistan'da işlendiğini ve olası davaların mahkeme huzurunda kabul edilebileceğine yönelik makul bir temel oluştursa da 2016'da başlayan ön incelemeden sonraki süreçte Afganistan'daki siyasi arenanın değişmesi ve iş birliği eksikliğinden dolayı soruşturmanın başarılı olma ihtimali bulunmadığı ifade edildi.

Bu durumda soruşturmanın adaletin çıkarına hizmet etmeyeceği değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, başarılı bir soruşturmanın ve devamının son derece kısıtlı olduğu ve bu yüzden mağdurların lehine sonuçlanması olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edilmişti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yanı sıra Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarılırken Bensouda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmak istediği kaydedilmişti.

ABD geçen ay, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) personeline vize vermeyeceği veya bu personelin vizelerini iptal edeceğini bildirilmişti.