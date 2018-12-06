Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, ülkenin başkenti Belgrad’da Kosova’nın kısa zaman içinde kurmayı planladığı ordusu ile ilgili basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Brnabiç, “umarız ordumuzu kullanmak zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.

Kosova meclisi, 14 Aralık tarihinde düzenlenecek genel kurul oturumunda hafif silahlarla donatılmış dört bin kişiden oluşan askeri birliklerinin, düzenli ordu haline dönüşmesini oylayacak.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, 14 Aralık’ta gerçekleşecek oylamadan sonra resmi olarak ordunun kurulacağını, 15 Aralık’ta da Kosova’nın kuzeyindeki gerginliği azaltmak için ordunun sevk edileceğini açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 12:10