Üniversite öğrencisi dehşet saçtı: 8 ölü

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Perm Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açtığı, personelin ve öğrencilerin sınıflara saklandıkları kaydedildi.

Rus basınında yer alan görüntülerde, binada bulunanların camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü.

Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşan İçişleri Bakanlığı, olaydan kısa süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi de yaptığı açıklamada, Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

AA