Ünlü şato aşı merkezi olarak kullanılıyor

Kont Drakula'nın Şatosu diye bilinen Romanya'daki dünyaca ünlü Bran Kalesi, aşı merkezine dönüştü.

Önlüklerinde dudağının kenarından kan akan ve vampir dişleri görülen çıkartma taşıyan sağlıkçılar, mayıs ayının her cuma, cumartesi ve pazar günü şatoya gelen kişilere Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısını yapıyor.

Karpatlardaki bir vadide inşa edilen Bran Kalesi, 14. yüzyıldan kalma. Şato, 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Eflak Prensliği'nin lideri III. Vlad'la ilişkilendiriliyor. Kazıklı Voyvoda diye de bilinen bu kişinin, düşmanlarını korkunç şekillerde öldürttüğü düşünülüyor.

İrlandalı yazar Bram Stoker'ın, popüler kültürün en önemli parçalarından 1897 tarihli Dracula kitabını yazarken, Kazıklı Voyvoda'dan ilham aldığına inanılıyor.

Öte yandan şatoda aşı olmak isteyen kişilerin randevu alması gerekmiyor. Aşılananlar, Ortaçağ'dan kalma 52 işkence aletinin sergilendiği bir etkinliğe de ücretsiz katılma şansına erişiyor.

Ayrıca bu kişiler, "cesaret ve sorumluluğa işaret eden aşı diploması" diye tarif edilen bir belge alıyor.

Bran Kalesi yetkilileri, pandemi sebebiyle ziyaretçi sayısının azaldığı mekana ilginin bu hamleyle artmasını hedefliyor.

Romanya hükümetiyse bu sayede yurttaşları aşıya teşvik etmeyi planlıyor. Veriler, yaklaşık 19,5 milyon nüfusa sahip ülkede en az 3,6 milyon kişinin en az bir doz aşı yaptırdığını gösteriyor.

Ancak Slovakya merkezli Globesec adlı düşünce kuruluşunun nisanda yayımladığı bir anket, nüfusun neredeyse yarısının aşı olmak istemediğini göstermişti.

Kaynak: Independent Türkçe